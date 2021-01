CSA vence o Botafogo-SP e entra no G4 da Série B do Brasileiro

Nesta terça-feira, Botafogo-SP e CSA se enfrentaram em Ribeirão Preto pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. A equipe de Maceió venceu por 3 a 1, com gols de Nadson, Rodrigo Pimpão e Pedro Júnior. Walisson Maia descontou para os mandantes.

Com o resultado, o time alagoano ultrapassa o Juventude e entra no G4, com 56 pontos conquistados. Já a equipe do interior paulista se complica ainda mais na briga contra o rebaixamento. O time fica na 19ª posição, com 34 pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo visitará o Vitória, na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Já o CSA receberá o Brasil de Pelotas, na sexta, às 19h15.

No primeiro tempo da partida disputada nesta terça-feira, aos 38 minutos, Nadson abriu o placar para os visitantes. O meia recebeu cruzamento de Rodrigo Pimpão e, de cabeça, mandou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, aos 26, Pimpão ampliou para os alagoanos. O atacante aproveitou rebote da defesa e mandou para o gol, fazendo 2 a 0 para o CSA.

Pouco tempo depois, aos 31, Walisson Maia descontou para os botafoguenses. O zagueiro marcou de cabeça após cobrança de escanteio.

Já na reta final da partida, aos 42, Pedro Júnior garantiu os três pontos para o CSA. O goleiro Igor, do Botafogo, tentou afastar a bola, mas ela caiu no pé do atacante da equipe nordestina que, sozinho, ampliou novamente a vantagem.