Cuca “agradece” bloqueio de contratações no Santos e destaca ascensão de jovens

Um dos grandes méritos do Santos para a arrancada até a final da Libertadores foi a boa utilização dos jovens da base. Sem poder contratar por conta de punições da Fifa, o Peixe precisou se voltar novamente para os atletas formados no clube, que não decepcionaram.

Em entrevista ao Sportv, o técnico Cuca comentou a situação e “agradeceu” a punição, que o fez dar mais oportunidades aos Meninos da Vila, que ajudaram a levar o clube a sua quinta final da principal competição do continente.

Ivan Storti/Santos

“Tivemos o transfer ban, não pudemos contratar e por isso eu digo que tudo que Deus faz é bom. Eu poderia não ter acertado em algumas contratações e os nossos jogadores não terem a mesma resposta desses meninos”.

O Santos chegou a se acertar com três reforços, que acabaram ficando em seus clubes: Elias (que rescindiu com o Bahia), José Welison (Botafogo) e Thaciano (Grêmio). Elias treinou por alguns dias no CT Rei Pelé.