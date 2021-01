Cuca busca bi da Libertadores e pode igualar lenda do Santos

O técnico Cuca pode entrar na história do Santos neste próximo sábado, mas também elevar ainda mais seu nome na história da Copa Libertadores da América. Campeão da competição em 2013, com o Atlético Mineiro, ele pode se tornar o quinto treinador brasileiro a se bicampeão continental.

Entre os outros nomes está uma lenda do Peixe. Lula, técnico da Era de Ouro santista, venceu a Libertadores em 1962 e 1963. Também são bicampeões: Telê Santana pelo São Paulo (1992 e 1993), Luiz Felipe Scolari por Grêmio (1995) e Palmeiras (1999) e Paulo Autuori por Cruzeiro (1997) e São Paulo (2005).

O treinador mais vezes campeão da Libertadores é o argentinos Carlos Bianchi, quatro vezes campeão, uma pelo Vélez Sarsfield e três pelo Boca Juniors. Os também argentinos: Osvaldo Zubeldía (3), Pedro Dellacha (2), Juan Carlos Lorenzo (2) e Marcelo Gallardo (2); além dos uruguaios: Luis Cubilla (2) e Roberto Scarone (2) já venceram mais de uma vez a competição.

Cuca e o Santos vão em busca do título da Copa Libertadores da América no próximo sábado, contra o Palmeiras. A decisão, em jogo único, será no Maracanã, às 17h.