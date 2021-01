Cuca comemora vitória, mas evita “rabo de pavão” ao falar do Boca

O Santos conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi, mesmo com o time praticamente todo reserva. Na entrevista coletiva virtual depois do jogo, o técnico Cuca comemorou o resultado, primeira vitória em clássico na temporada, e valorizou a estratégia bem sucedida da equipe para a partida.

– Dentro da proposta que nós propusemos, fomos muito felizes. Cedemos poucos espaços ao São Paulo, que gosta de transição em toques, de envolver numericamente. Nos precavemos dentro do que foi possível, em cima dos dois treinamentos, um na sexta e um no sábado.

O treinador também fez questão de destacar a importância de ter preservado seus titulares para o jogo contra o Boca Juniors. Cuca até citou os minutos em que os principais jogadores atuaram

– Fortalecemos a equipe no decorrer do jogo sem trazer um desgaste. Kaio Jorge e Diego Pituca jogaram 38 minutos, não terão grande desgaste. Teriam se tivessem jogado o dobro. Alison meia hora. Luan e Pará, 25. Sandry e Lucas Braga jogaram o tempo todo, mas são jovens e têm recuperação mais rápida – completou o treinador.

Cuca na vitória do Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Sem “rabo de pavão”

Questionado sobre a influência do resultado na moral do grupo para quarta-feira, diante do Boca, Cuca lembrou da goleada sofrida diante do Flamengo, no jogo que antecedeu a vitória contra o Grêmio na Libertadores.

– Se na derrota para o Flamengo eu tivesse vindo e criticado alguém, isso mexeria com o ambiente. Se hoje eu fizer rabo de pavão em todo mundo, influencia. É trabalhar. Quarta-feira fazer nosso melhor e um grande jogo. Hoje a gente ganhou opções para o elenco. Tem que falar de Jean Mota, Alex, Balieiro, Laércio, Madson. Viram opções. O banco hoje, repleto de titulares, incentivando, mostra a união desse grupo.

Santos e Boca Juniors se enfrentam na próxima quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O Santos avanço com qualquer vitória. Novo empate sem gols leva a decisão da vaga na final para os pênaltis, mas empate com gols elimina o Alvinegro da luta pelo quarto título continental de sua história.