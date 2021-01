Cuca comenta preleção de Pelé antes do Santos eliminar o Boca Juniors

Nesta quinta-feira, em participação nos Donos da Bola, da Tv Bandeirantes, o técnico Cuca revelou que fez um pedido especial antes da partida entre Santos e Boca Juniors, que garantiu o Peixe na final da Libertadores. Maior ídolo da história do futebol, Pelé fez parte da preleção, o que, segundo o treinador, motivou ainda mais o elenco.

“Edinho é treinador do sub-23. Falei com o Edinho se o Pelé poderia falar um pouco com a gente. Não há motivação maior. Está debilitado, não se locomove sozinho. Ficou um pouco constrangido, mas insisti e ele falou com a gente depois da parte tática. Uma caixa de som, brincou com o pessoal. Falamos que ofereceríamos a vitória a ele. Quem diria? Oferecer uma vitória ao Pelé. É o maior orgulho que nós brasileiros temos no desporto geral. Não só no desporto, em tudo. É orgulho, é coisa boa. Ele dirigir palavras a nós. Falou de ter acima de tudo fé. Foi maravilhoso, todos aplaudimos e saímos para o jogo super motivados”.



Foto: Divulgação/Santos

O Santos venceu o Boca Juniors por 3 a 0 e garantiu o clássico na final da Libertadores, contra o Palmeiras. A partida única está marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.