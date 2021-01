Cuca escala ‘quatro atacantes’ no último treino do Santos antes de enfrentar o Boca

O Santos encerrou a preparação para enfrentar o Boca Juniors na tarde desta terça-feira, no CT do San Lorenzo. O jogo de ida das semifinais da Libertadores da América ocorrerá nesta quarta, às 19h15 (de Brasília), em La Bombonera.

O duelo entre Boca x Santos, dois dos maiores clubes do planeta, terá transmissão ao vivo e exclusiva do Fox Sports e acompanhamento em tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

O técnico Cuca esboçou o Santos com Soteldo como uma espécie de armador, com Sandry entre os reservas.

Destaque na eliminatória contra o Grêmio, Sandry foi visto entre os titulares em parte das últimas atividades, mas deve ser opção no banco. Alison e Diego Pituca são os volantes.

A provável escalação tem: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge.