Cuca escolhe goleiro para enfrentar o Fortaleza, mas mantém dúvida no Santos para final

O técnico Cuca ainda está na dúvida sobre o goleiro titular do Santos para a final da Libertadores da América contra o Palmeiras, no dia 30 de janeiro, em duelo único no Maracanã.

O treinador escalará João Paulo contra o Fortaleza nesta quinta-feira, no Castelão, enquanto John ficará treinando no CT Rei Pelé após a quarentena forçada pela covid-19.

A definição ocorrerá antes do jogo diante do Goiás, no domingo, na Vila Belmiro. Cuca ouvirá o preparador de goleiros Arzul para escolher o titular. Até lá, João joga e John se recondiciona fisicamente. Vladimir é a opção no banco de reservas.

O Peixe deve poupar alguns titulares contra o Fortaleza. A ideia de Cuca, porém, é levar um time competitivo a campo para seguir na briga pelo G-6 do Brasileirão. O Alvinegro é o oitavo, com 45 pontos, depois de 30 rodadas.