Cuca inclui Soteldo em lista de dúvidas para a final da Libertadores

Na véspera d#a grande decisão da Copa Libertadores da América, o técnico Cuca deu sua última entrevista coletiva, já no Maracanã, palco da final. Perguntado sobre a principal dúvida para formação do time titular, Sandry ou Lucas Braga, o treinador colocou até Soteldo como dúvida.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro

– Nós tivemos fora o Soteldo duas partidas. Contra o Grêmio. E nas duas eu joguei com Sandry e com o Lucas Braga. Então podemos incluir o Soteldo também, né? Muda-se a forma de jogar. Mas não muda a maneira com que o time joga. Forma é uma coisa, o sistema tático. Mas mesmo mudando as peças vamos ter nosso jeito. A forma do treinador jogar é a mesma, que é do Abel e a minha. São estratégias que a gente usa – afirmou o treinador.

O Santos tem a dúvida no gol entre John e João Paulo e a dúvida entre Sandry e Lucas Braga foi presente nos dois jogos contra o Boca Juniors nas semifinais da competição. Nos dois jogos, o atacante foi o escolhido para começar entre os titulares.

Na coletiva desta sexta, o técnico citou até a possibilidade de prorrogação como um dos critérios para a escolha do time titular do Santos para a decisão.

– Levando muita coisa em consideração. Não sei se pode ser um jogo de 90 minutos, pode ser mais. O jogo pode se decidir no meio, no fim. Ou pode se decidir no começo. São situações que temos dentro do grupo que criamos essas opções e vamos escolher o melhor ao longo do jogo – concluiu Cuca.

Cuca deve manter as dúvidas na escalação até a hora de divulgar a escalação. A decisão da Copa Libertadores da América será contra o rival Palmeiras, neste sábado, 17h, no Maracanã.