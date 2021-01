Cuca mantém dúvida na escalação para decisão na Libertadores; veja quem briga por vaga

Após vencer o São Paulo por 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos volta a concentrar as suas atenções para a disputa da Conmebol Libertadores. Nesta quarta-feira (13), o Peixe recebe o Boca Juniors na Vila Belmiro, para o confronto de volta da semifinal do torneio.

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva na tela do FOX Sports, com tempo real com vídeos direto no ESPN.com.br, a partir das 19h15 (de Brasília).

Diferentemente do que ocorreu no domingo, quando mandou a campo um time alternativo para enfrentar o Tricolor, o técnico Cuca escalará força máxima para desafiar os argentinos. A única dúvida que resta é no meio de campo.

Ao que tudo indica, Soteldo deve sair jogando, já que foi poupado no clássico e sequer entrou no decorrer da etapa complementar, como ocorreu com Pará, Alisson, Luan Peres, Pituca e Kaio Jorge. Dessa forma, a incerteza é entre Lucas Braga ou Sandry, titulares no San-São.

No jogo de ida, que terminou empatado por 0 a 0, na Bombonera, a escolha foi por Lucas Braga. O meia de 24 anos atuou pela esquerda, com a responsabilidade de apoiar o ataque e auxiliar Felipe Jonatan na defesa. Na coletiva de domingo, no entanto, Cuca indicou que pode utilizá-lo como uma “arma” para o segundo tempo.

“Lucas Braga é muito participativo, tático. Regular, é um titular entre 13 ou 14 que tenho. Só que tem vezes que não vou usá-lo e vou guardar como arma durante o jogo. São situações que avaliamos. Isso na frente pode acontecer”, afirmou.

Cuca durante treino do Santos no CT Rei Pelé Ivan Storti/Santos FC

A definição só deve ocorrer no treino desta terça-feira. A princípio, a provável escalação é com João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Lucas Braga (Sandry) e Kaio Jorge.

Santos e Boca se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. Em caso de mais um empate sem gols, a decisão vai aos pênaltis.