Cuca mantém dúvida no time titular do Santos antes de enfrentar o Boca

O Santos treinou pela última vez na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, antes de enfrentar o Boca Juniors (ARG) nesta quarta, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, no jogo de volta da semifinal da Libertadores da América.

O técnico Cuca escalou a base do time que empatou em 0 a 0 com o Boca em La Bombonera. A única mexida confirmada João Paulo no lugar de John em razão da covid-19. E ainda há dúvida entre Sandry e Lucas Braga.

Cuca observou algumas formações diferentes durante treino tático e deixará a definição do 11 inicial para a preleção nesta quarta.

A provável escalação é: João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Sandry (Lucas Braga); Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.

Com o 0 a 0 em Buenos Aires, o Santos precisa vencer para avançar no tempo normal. Novo empate sem gols levaria a decisão para os pênaltis. Empate com gols classificaria o Boca.