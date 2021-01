Cuca pede “organização extracampo” para Santos buscar mais títulos

Cuca falou sobre a parte administrativa do Santos no trecho final de sua entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors (ARG), com a classificação para enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores da América.

O técnico destacou o trabalho do elenco, mas pediu maior organização extracampo para o Peixe fazer outras boas campanhas nos próximos anos.

“Sou amigo de todo mundo, gosto do Peres, do Rollo, do (Andrés, atual presidente) Rueda. Todo mundo. Mas a gente necessita do pagamento em dia. Temos que pagar nossas contas em dia também, e nem todos têm condição extra. Alguns meninos têm mais necessidade. Nova diretoria fará o possível para colocar Santos em ordem fora de campo. Dentro está em ordem. Se organizar fora, dá para fazer grandes campeonatos nos três anos de mandato do Rueda”, disse Cuca, na última quarta-feira.

O Santos deve direitos de imagem, premiação e parte do 13º. O Comitê de Gestão promete zerar a dívida com o elenco nas próximas semanas.

A final contra o Palmeiras será no dia 30 de janeiro, em jogo único no Maracanã.