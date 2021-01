Cuca poupa elenco e alguns titulares sequer viajaram para Fortaleza

O Santos já viajou para o Ceará, onde enfrenta o Fortaleza na próxima quinta-feira. E o grupo embarcou com muitas baixas, entre lesionados e poupados. Dos titulares contra o Boca Juniors, somente João Paulo, Felipe Jonatan e Lucas Braga viajaram. O goleiro é a única certeza do time titular.

Para o duelo, Cuca resolveu poupar John, Pará, Lucas Veríssimo, Diego Pituca, Marinho, Soteldo e Kaio Jorge, que sequer viajaram e ficaram em Santos trabalhando por uma melhor condição física. Luan Peres (lesionado) e Alison (Covid) também são baixas, além de Jobson, Sánchez e Raniel, que são problemas a longo prazo.

O time será definido pelo treinador somente no treinamento desta quarta-feira, já no Ceará. Uma provável escalação do Peixe deve ter: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo (Felipe Jonatan); Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Arthur Gomes e Bruno Marques (Marcos Leonardo).

Santos e Fortaleza se enfrentam na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão. O Peixe ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. Já os cearenses estão com 32, na 16ª posição.