Cuca quer saber condições para renovar com Santos e tem nome defendido no Grêmio caso Renato Gaúcho saia

Apontado como um dos pilares da campanha do Santos, que disputará neste sábado (30) a tão sonhada final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras, Cuca entrará nos próximos dias em seu último mês de contrato com o clube, que tem validade até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro.

A ideia da diretoria é manter o treinador, mas isso não acontecerá imediatamente, segundo informações de Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN. De acordo com apuração do jornalista, publicada em seu blog no portal Yahoo, o treinador pretende esperar até o fim do Campeonato Brasileiro para definir seu futuro.





A ideia de Cuca é entender com mais detalhes o planejamento do Santos para 2021 e as condições de trabalho no clube, além de analisar ofertas que possam chegar. O nome do treinador foi especulado recentemente por uma equipe da China.

Além do mercado asiático, onde o técnico trabalhou entre 2014 e 2015 no Shandong Luneng, da China, o nome de Cuca tem defensores também no Grêmio, onde poderia surgir como uma opção caso Renato Portaluppi não permaneça no Imortal, segundo apuração de Nicola.

Enquanto aguarda para definir seu futuro, Cuca segue concentrado no Rio de Janeiro com a delegação do Santos para a grande final da Conmebol Libertadores, que acontece neste sábado (30), contra o Palmeiras, no Maracanã.