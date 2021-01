Cuca vê placar justo diante do Botafogo na Vila Belmiro

Empolgados com a classificação para a final da Copa Libertadores, os torcedores do Santos esperavam uma vitória tranquila diante do Botafogo na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que o adversário ocupava a penúltima colocação da competição e tinha perdido os três últimos jogos.

No entanto, apesar da diferença na classificação e de ter aberto o placar logo no começo do primeiro tempo, o Santos encontrou mais dificuldade que o esperado e só conseguiu o gol da classificação aos 36 minutos do segundo tempo, com o atacante Bruno Marques.

Na coletiva após o jogo, o técnico Cuca destacou o calor em Santos, o desgaste pelo confronto contra o Boca Juniors na quarta-feira passada, mas aprovou a atuação da equipe, especialmente no segundo tempo, e considerou o placar justo na Vila Belmiro.

– Era uma partida que a gente sabia que teríamos dificuldade. O Botafogo, apesar de estar lá embaixo, não tem jogado mal. Um fortíssimo calor aqui, nós com desgaste da partida de quarta, levamos a campo o que de melhor a gente podia, dentro da possibilidade. Fizemos um bom primeiro tempo e um ótimo, um excelente segundo tempo, quando comandamos muito o jogo, criamos oportunidades, envolvemos bastante o adversário até que uma hora a bola acabou entrando. Acredito que foi um placar justo – analisou o técnico.

Com a vitória, o Santos subiu para a oitava colocação na classificação, com 45 pontos. Na próxima rodada, quinta-feira, a equipe enfrenta o Fortaleza, no Castelão.