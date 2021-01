Cuiabá aproveita expulsão no início e goleia desfalcado Guarani pela Série B

Pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá goleou o Guarani por 4 a 0, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal. A partida ficou marcada pelo alto número de desfalques do Bugre, que atravessa um surto de covid-19. Ao todo, 17 jogadores do time campineiro foram diagnosticados com a doença.

Com apenas dois jogadores à disposição do técnico Felipe Conceição no banco de reservas, o Guarani entrou em campo buscando um bom resultado na base da superação. O plano, no entanto, foi por água abaixo logo aos nove minutos, quando o lateral direito Cristovam foi expulso. Com um homem a mais, o Cuiabá não teve dificuldades para construir a goleada.

No primeiro tempo, Marcinho e Elton marcaram para os donos da casa. Na segunda etapa, Rafael Gava e Jenison deram números finais para o confronto. Com a vitória, o Cuiabá segue na terceira colocação da Série B, com 58 pontos. Já o Guarani continua na nona posição, com 48 pontos.