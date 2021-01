Cuiabá confirma acesso na Série B antes de jogar e recoloca Mato Grosso no Brasileirão após 35 anos

O Mato Grosso está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Trinta e cinco anos depois da participação do Operário, o Cuiabá confirmou nesta sexta-feira (22) uma vaga na elite nacional em 2021.

O acesso aconteceu antes mesmo do time ir a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, na Arena Pantanal. Isso porque o CSA empatou em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas e, assim, garantiu a promoção do concorrente direto na Série B.

Fundado em 2001 como clube-empresa, o Cuiabá Esporte Clube nasceu pelas mãos de Gaúcho, ex-atacante do Flamengo. Seguiu em atividade até 2006, quando o ex-jogador rompeu a sociedade, e voltou ao futebol profissional três anos depois.

Em sua história, o Cuiabá soma nove títulos estaduais, dois da Copa Verde e mais os acessos nas séries D e C do Campeonato Brasileiro.

Agora são três equipes garantidas na próxima edição do Brasileirão: Chapecoense (líder da Série B, com 70 pontos), América-MG (segundo colocado, com 69) e o Cuiabá (terceiro, com 62).

Resta uma vaga em disputa, que está entre Juventude (4º, com 58 pontos), CSA (5º, com 57) e Avaí (6º, com 52). A penúltima rodada da Série B tem sequência neste fim de semana, enquanto a última será inteira na próxima sexta-feira (29).