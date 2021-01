Cuiabá garante acesso à Série A antes de entrar em campo e perde para o Sampaio Corrêa

O dia 22 de janeiro de 2021 vai ficar marcado para sempre na história do Cuiabá. Nesta sexta-feira, o Dourado conquistou pela primeira vez o direito de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O acesso saiu antes mesmo da equipe entrar em campo, já que o CSA, primeiro time fora do G4, ficou apenas no empate com o Brasil de Pelotas e não pode mais alcançar a pontuação do clube mato-grossense.

Mesmo assim, o time do técnico Allan Aal teve que entrar em campo nesta noite e, em clima de festa, acabou sendo derrotado por 3 a 1 para o Sampaio Corrêa, em casa, pela 37ª rodada da Segunda Divisão.

Na primeira etapa, o Cuiabá até pressionou, mas quem acabou balançando as redes foram os visitantes. Aos 41, Jackson recebeu na entrada da área, girou em cima da marcação e soltou uma bomba para marcar um golaço na Arena Pantanal. Quatro minutos depois, André Luiz cruzou, João Carlos falhou ao tentar socar a bola e Léo Costa aproveitou para ampliar.

No início do segundo tempo, os anfitriões tiveram uma ótima chance para descontar. Com apenas um minuto, o árbitro marcou pênalti em cima de Elton. Na cobrança, no entanto, o centroavante parou no goleiro Mota. Já aos 30, o arqueiro não pôde fazer nada para evitar que a bola entrasse. Felipe Ferreira recebeu na intermediária e emendou um forte chute no cantinho para diminuir.

E o empate quase saiu logo na sequência. Yago recebeu na ponta direita, aplicou lindo drible no zagueiro, mas chutou em cima do Mota. E o tento perdido acabou fazendo falta, já que, aos 47, Dione anotou o terceiro dos maranhenses e deu números finais ao confronto.

Com o resultado, o Cuiabá estacionou na terceira colocação, com 61 pontos, mas, devido ao empate do CSA, primeiro time fora do G4, o Dourado não pode mais deixar a zona de classificação à Série A. Dessa maneira, o Mato Grosso volta a ter um representante na elite do futebol brasileiros depois de 35 anos. O último havia sido o Operário de Várzea Grande, em 1986. Já o Sampaio pulou para a sexta posição, com 54 pontos, porém não tem mais chances de acesso.