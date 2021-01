Cuiabá vence duelo direto contra o Juventude e retorna ao G4 da Série B

O Cuiabá está de volta ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 33ª rodada da competição, o Dourado venceu por 1 a 0 o duelo direto contra o Juventude, nesta terça-feira, na Arena Pantanal, e retornou para a zona de acesso.

O gol da vitória dos donos da casa foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, o zagueiro Anderson Conceição aproveitou o levantamento de Rafael Gava dentro da área e cabeceou firme para superar o goleiro Marcelo Carné. Antes de entrar, a bola ainda bateu na trave.

Com o triunfo, o Cuiabá subiu para o terceiro lugar da Série B, com 54 pontos. O Juventude, por outro lado, foi ultrapassado pelo adversário e está na quarta posição, com 52 pontos. As duas equipes ainda podem ser ultrapassadas ao final da rodada pelo CSA, atual quinto colocado que enfrenta o Figueirense na sexta-feira.

Na próxima rodada, o Cuiabá terá mais um compromisso complicado. Na segunda-feira, o Dourado visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 17h (de Brasília). No dia seguinte, o Juventude encara o Brasil de Pelotas, às 19h15, no Bento de Freitas.