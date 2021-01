Cuiabá vence o Paraná e fica a um ponto da Série A do Campeonato Brasileiro

O Cuiabá está cada vez mais perto da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o Dourado venceu o Paraná por 2 a 0, na Vila Capanema, pela 36ª rodada da Série B, e ficou a um ponto do inédito acesso ao primeiro escalão do futebol brasileiro.

No primeiro tempo, o meia Elvis abriu o placar aos 15 minutos, dando um peixinho após cruzamento de Lucas Ramon. Aos 28 minutos da segunda etapa, Yago recebeu grande enfiada de bola de Matheus Barbosa, avançou em velocidade e deu um love toque para encobrir o goleiro Renan e dar números finais para a partida.

Com a vitória, o Cuiabá segue na terceira colocação, mas com 61 pontos, seis a mais que o Juventude, primeira equipe fora do G4. Para subir pela primeira vez na história para a Série A, o time do técnico Allan Aal precisa de um empate nas próximas duas rodadas restantes.

O Paraná, por outro lado, continua na 18ª posição, com 36 pontos. Atualmente, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Náutico, com 39 pontos. No entanto, caso o Timbu vença o já rebaixado Oeste, e o Vitória derrote o Guarani, na quarta-feira, o Tricolor paranaense ficará a seis pontos de distância da primeira posição fora do Z4.