Cuquinha reclama de expulsão de Cuca e cutuca Marcos Rocha

O lance da expulsão de Cuca, na reta final da partida entre Santos e Palmeiras seguiu repercutindo na entrevista coletiva. O auxiliar e irmão do treinador santista, Cuquinha, falou sobre o assunto, cutucou o árbitro Patricio Loustau e também o lateral-direito Marcos Rocha, que jogou com eles no Atlético-MG e também no Palmeiras.

– Por que não olhou o VAR? A não ser que ficou chateado porque tiramos o clube de coração dele. Não estou afirmando. São cínicos no olhar, dá desgosto. Não respondem. Isso desestabilizou o time. Naquele momento ele (Cuca) fez falta. Estávamos discutindo o lance e quase não vimos o gol. Quarto árbitro está na nossa frente querendo explicar não sei o que. Mas já passou, parabéns ao Palmeiras. Nossa dor é imensa – afirmou o auxiliar.

A Conmebol não permitiu a participação de Cuca na entrevista coletiva após o jogo justamente pela expulsão. Irmão do treinador, Cuquinha falou sobre o sentimento do técnico do Santos.

– Sentimento do Cuca é de tristeza. Ele não fez nada, em outras ocasiões foi expulso merecidamente. Agora está triste porque não fez nada. Vimos as imagens e fica provado. Dá certa dor porque foi o Marcos Rocha. Fomos buscar ele no América, ele estava emprestado e trouxemos antes do empréstimo. Não fez por querer acho, mas fez. Ele poderia dizer que não fez, mas ali quem vai pensar no outro? – indagou.

Depois de finalizada a campanha do Santos na Copa Libertadores da América, a equipe foca seus esforços no Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, o Peixe enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.