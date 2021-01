Curiosidade: Como funciona a atividade vulcânica

A atividade vulcânica é uma característica fascinante, assustadora e absolutamente essencial de nosso planeta. Os vulcões estão espalhados por toda parte, desde um deserto na África até os climas frios da Antártica, ilhas no Pacífico e em todos os continentes.

Todos os dias uma irrompe em algum lugar. Os vulcões da Terra são familiares para a maioria de nós, como o muito ativo Monte Agung em Bali, Bárðarbunga na Islândia, Kilauea no Havaí e Colima no México.

No entanto, existem vulcões espalhados por todo o sistema solar. Veja a lua de Júpiter, Io, por exemplo. É altamente vulcânico e expele lava sulfurosa sob sua superfície. Estima-se que este pequeno mundo quase se vira do avesso ao longo de milhões de anos devido à sua atividade vulcânica, trazendo material do interior para a superfície e além.

Mais longe, a lua de Saturno, Enceladus, também tem feições de gêiser relacionadas ao vulcanismo. Em vez de entrar em erupção com rocha derretida como na Terra e em Io, ela expele cristais de gelo lamacentos.

Cientistas planetários suspeitam que há muito mais atividade desse “vulcão de gelo” (conhecido como criovulcanismo) espalhado por todos os confins do sistema solar.

Muito mais perto da Terra, Vênus é conhecido por ser vulcanicamente ativo, e há evidências sólidas de atividade vulcânica passada em Marte. Até Mercúrio mostra vestígios de erupções vulcânicas muito cedo em sua história.

Parte da construção mundial

Os vulcões realizam um trabalho importante na construção de continentes e ilhas, formando montanhas e crateras no fundo do oceano. Eles também ressurgem paisagens na Terra enquanto expelem lava e outros materiais. A Terra começou sua vida como um mundo vulcânico, coberto por um oceano derretido.

Nem todos os vulcões que fluíram desde o início dos tempos estão atualmente ativos. Alguns morreram há muito tempo e nunca mais estarão ativos. Outros estão adormecidos (o que significa que podem entrar em erupção novamente no futuro). Isso é verdade em Marte, particularmente, onde alguns vulcões existem entre as evidências de seu passado ativo.

Como funciona a atividade vulcânica?

As erupções vulcânicas fornecem rotas para o material bem abaixo da superfície da Terra escapar para a superfície. Eles também permitem que um mundo liberte seu calor. Vulcões ativos na Terra, Io e Vênus são alimentados por rocha derretida abaixo da superfície.

Na Terra, a lava sobe do manto (que é a camada abaixo da superfície). Assim que houver rocha derretida suficiente – chamada de magma – e pressão suficiente sobre ela, ocorre uma erupção vulcânica. Em muitos vulcões, o magma sobe por um tubo central ou “garganta” e emerge do topo da montanha.

Em outros lugares, lava, gases e cinzas fluem pelas aberturas. Eles podem eventualmente criar colinas e montanhas em forma de cone. Este é o estilo de erupção que ocorreu mais recentemente na Ilha Grande do Havaí.

A atividade vulcânica pode ser bastante silenciosa ou pode ser bastante explosiva. Em um fluxo muito ativo, nuvens de gás podem sair rolando da caldeira vulcânica . Estes são bastante mortais porque são quentes e se movem rapidamente, e o calor e o gás matam alguém muito rapidamente.

