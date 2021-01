Cursinho em Penedo prepara alunos para Concursos Públicos em 2021

Recentemente o Governador do Estado de Alagoas, Renan Filho, comunicou oficialmente em suas redes sociais a autorização para concursos públicos em diversas áreas. Dentre as instituições beneficiadas com o ganho de efetivo temos a Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Saúde. Somente neste anúncio, totalizam mais de 4700 vagas para diversos cargos do funcionalismo público estadual.

Sempre atento às movimentações do mundo dos concursos, mais uma vez, o Objetivo Cursos Preparatórios lança sua turma preparatória para concursos já em 2021. Com um quantitativo de vagas reduzidas em razão do respeito ao distanciamento social necessário ao controle da pandemia, o Professor Tiago Paulino, responsável pedagógico, disse ao Boa Informação estar bastante animado, pois se trata do ano “das oportunidades” para todos que estão se preparando para muitas dessas provas há tempos, e que almeja mais uma vez muitas aprovações para seus alunos.

“Temos um quadro de professores preparados, que trabalham totalmente focados em desempenho e resultados. Tanta dedicação e foco não poderiam traduzir resultados diferentes, são quase seis anos de história na cidade, com muitas aprovações em concursos da área policial, administrativa, prefeituras e processos seletivos. Somos o único curso da cidade com aprovação em Tribunais. Mais uma vez trazemos nosso desejo de realizar sonhos para o dia a dia das pessoas com nossa nova turma.”

A turma tem data de início no dia 18/01/2021, próxima segunda-feira, e serão disponibilizadas as disciplinas básicas comuns a quase todos os concursos que estão por vir, inclusive Polícia federal e Polícia Rodoviária Federal. Serão ofertadas aulas de português, matemática, raciocínio lógico, informática, direito constitucional e direito administrativo. E tem mais, adquirindo o PBC, o aluno ganha gratuitamente o curso com as disciplinas para área policial, como direito penal, direito processual penal e noções de direitos humanos. As aulas acontecerão no Colégio Diocesano de Penedo de segunda à quinta sempre a partir das 19 horas, com duração de três meses.

As matrículas estão abertas, para mais informações, entre em contato pelo telefone ou whatsapp pelo número 82 9.9975-2606 e reserve sua vaga.

Assessoria