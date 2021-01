CVC Corp está com vagas de emprego abertas para 2021

Um dos maiores grupos de viagens da América Latina, a CVC Corp está procurando profissionais para o preenchimento de diversas vagas de emprego.

As oportunidades abertas esta semana pela empresa detentora da CVC, Submarino Viagens, Experimento Intercâmbio Cultural e uma ampla variedade de agências de viagens, visa apoiar a retomada de crescimento do setor no Brasil.

Neste sentido, dentre as opções disponíveis, há vagas para as posições de analista de qualidade de TI, desenvolvedor de Back e Front End, Mobile Developer Full Stack, Product Designer, UX Research, analista financeiro, assistente de tesouraria, analista de planejamento financeiro, assistente de relacionamento e gerente de relação com investidores. A empresa oferece oportunidades, ainda, para as áreas de Marketing e Vendas, além de posições importantes nas Diretorias de Clientes, Governança Corporativa, Gente e Gestão (RH), Operações e Produtos.

As vagas são para atuação nos escritórios do grupo nas cidades de Santo André, onde está a matriz, e São Paulo, no HUB de Inovação da companhia. Há, ainda, uma oportunidade para a cidade de Caxias do Sul (RS). No entanto, devido à pandemia de Covid-19, os colaboradores da CVC Corp se mantêm 100% em trabalho remoto.

Além de remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, convênio farmácia, programa de participação de resultados, incentivos em educação, day off de aniversário, descontos em academias da região e descontos em todos os pacotes de viagem oferecidos pelas empresas do grupo para o colaborador e mais um acompanhante.

Como se candidatar

Os interessados devem se candidatar diretamente na plataforma Kenoby, disponível no endereço: https://jobs.kenoby.com/cvccorp. O processo é simples: basta se cadastrar, escolher a vaga que melhor se encaixa no perfil, enviar o currículo e, eventualmente, preencher alguma informação faltante.

A CVC Corp estimula a indicação de profissionais externos por parte de seus colaboradores por meio do Programa Deu Match. O projeto visa a contratação de novos talentos com base na percepção e indicação de seus funcionários, que recebem incentivos – vale-viagem – se bem-sucedida.

A empresa ressalta que o processo seletivo este ano será totalmente online, por vídeo conferência, desde a primeira entrevista até a etapa final de admissão e onboarding.

