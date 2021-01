Cyberpunk 2077: arte mostra como seria Johnny antes de Keanu Reeves

Cyberpunk 2077, game disponível para PS4, Xbox One e PC, traz como um dos principais atrativos, o NPC Johnny Silverhand, que é interpretado pelo ator Keanu Reeves. Entretanto, artes conceituais divulgadas mostram como seria o personagem antes de ter adquirido as formas do astro.

Lea Leonowicz, artista conceitual da CD Projekt Red, mostrou as artes em seu perfil na ArtStation. Embora ele ainda tivesse as mesmas vestimentas, as suas feições eram bem diferentes do Johnny Silverhand que conhecemos durante o jogo.

Artes conceituais mostram como seria Johnny Silverhand antes de ser Keanu ReevesFonte: ArtStation

Lea também publicou alguns esboços do personagem. Entre eles, está um visual mais despojado sem óculos e com uma jaqueta jeans. Já outro, mostra um Johnny com um lenço na cabeça que lembra até mesmo outro ator: Johnny Depp.

Cyberpunk 2077 já está disponível desde dezembro. Entretanto, o game vem acumulando problemas para sua produtora. Desde bugs que fizeram com que milhões pedissem o reembolso do jogo, até uma série de processos coletivos de investidores e até mesmo de seus funcionários.

