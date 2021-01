Cyberpunk 2077: fã cria vídeo com Borat explorando Night City

Cyberpunk 2077, game de ação lançado em 10 de dezembro de 2020 para PS4, Xbox One e PCs, ganhou um divertido vídeo feito por um fã do jogo. Nele, o personagem Borat é inserido na cidade de Night City, ficando deslumbrado com o universo futurista da região.

O curto e divertido vídeo mostra Borat chegando em Night City e se impressionando com o local. Em seguida, depois de um role a pé e de carro pela região, o personagem conhece um robô cachorro, e até presencia um tiroteio. O vídeo termina com o personagem “empolgado” diante de um cyborgue.

A montagem foi produzida pelo canal Video Junkiee, que costuma fazer inserções divertidas de personagens do cinema em games. Há vídeo com a presença de Borat em outros jogos, como Zelda: Breath of the Wild, e até a participação de personagens como Walter White, da série Breaking Bad, em Minecraft.

Sobre Cyberpunk 2077, o game ainda continua sofrendo com uma série de problemas, desde bugs na versão para consoles, até conflitos internos com seus funcionários. A empresa vive uma rotina de notas oficiais para se esquivar das confusões, como rumores de conteúdo cortado para que o jogo ficasse pronto. E para completar, em breve pode sofrer um processo coletivo de ex-funcionários.

