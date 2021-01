Cyberpunk 2077 teve o maior lançamento digital da história, segundo agência

Cyberpunk 2077 pode ter tido muitos problemas quando foi lançado no final de 2020, mas nada disso o impediu de se tornar o maior lançamento digital de todos os tempos, segundo levantamento da agência SuperData. Isso pode não ser uma surpresa, visto que o game construiu uma das maiores campanhas de marketing da última década.

Conforme relatado pela agência, Cyberpunk 2077 vendeu mais de 10,2 milhões de unidades digitalmente em seu mês de lançamento (dezembro de 2020), superando qualquer outro anterior na história das vendas digitais. Vale ressaltar que as cópias vendidas no PC representam cerca de 80% do total.

Para efeitos de comparação, as vendas digitais no master race aumentaram em 40% no mês de dezembro — tornando a CDPR parcialmente responsável pelo feito. Confira:

Despite controversies, #Cyberpunk2077 had the biggest game launch of all time in terms of digital revenue and digital units sold.

Its success pushed the overall market to a record $12.0B. Read more in our monthly Digital Games Market Update: https://t.co/xGvvCQuLkH pic.twitter.com/wdAXT4H8mn — SuperData (@_SuperData) January 22, 2021

É importante notar que todos esses números incluem cópias do jogo que foram reembolsadas pelos jogadores. No entanto, a SuperData afirma que os reembolsos não alteraram significativamente esses resultados, implicando que muito mais pessoas compraram e mantiveram o jogo do que o reembolsaram.

Call of Duty: Black Ops Cold War foi o game que mais vendeu no console em dezembro (Imagem: Activision / Reprodução)

Na mesma tabela da SuperData, também é divulgado os jogos que lideraram as vendas de dezembro, sendo Call of Duty: Black Ops Cold War o game que mais vendeu no console e Pokémon GO o jogo mais baixado nos smartphones.

Cyberpunk 2077 tem DLC gratuita prevista para o começo deste ano e está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e PC.

Fiquem ligados no Voxel para mais novidades!