A 30ª rodada do Brasileirão foi positivo para a equipe do Atlético-MG. Além de vitória diante do Atlético-GO, o líder São Paulo tropeço mais uma vez e viu o Galo se aproximar na tabela. Sampaoli falou no pós-jogo e manteve vivo o sonho pelo título.

“Foi um jogo importante, que nos dá a possibilidade de sonhar, sabendo que de agora em diante vêm jogos muito seguidos contra rivais diretos. Então, vai ser complicado. Tão complicado quanto motivante. Temos que potencializar o que o time fez hoje e pensar que cada jogo será uma final”, disse o argentino.

O comandante da equipe mineira ainda falou da forma de jogo da equipe diante do Dragão e como planeja manter o ritmo até o final da competição, além de manter os pés no chão.

“Eu valorizo muito esta vitória e a forma como ela aconteceu, na verdade. Nosso time tem que ganhar dessa forma. Ganhar de qualquer forma mancharia um pouquinho a ideia e ocultaria a obrigatoriedade dessa defesa. Nós temos que sonhar jogando desta forma. Se não for desta forma, tudo vai ficar muito complexo”, disse.

“Cada jogo e cada circunstância de jogo serão de alta intensidade e pressão. Temos que estar alheios a qualquer comentário positivo ou negativo que possa nos chatear ou incomodar. Temos somente que trabalhar muito e pensar em cada jogo”, completou Sampaoli.