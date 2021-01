Dá para sonhar! Flamengo atual tem mais possibilidade de ser campeão do que o time do Hexa até a 30ª rodada

O período de turbulência no Flamengo tem desmotivado parte da torcida pela defesa do título brasileiro. Mas o fato é que a equipe de Rogério Ceni, apesar de não ter pontuado nas duas últimas rodadas e ter o treinador pressionado, ainda alimenta boas possibilidades de sagrar-se octacampeão nacional. Inclusive, a título de comparação, as chances matemáticas são maiores que as do time que conquistou o hexa, em 2009, tinha até iniciar a 30ª rodada.

Por exemplo, o Flamengo de 12 anos atrás, treinado por Andrade e com Adriano e Petkovic brilhando rumo à arrancada histórica, terminou a 29ª rodada (a mais recente jogada na edição atual) na quinta colocação e com sete pontos atrás do Palmeiras, então líder, porém com o mesmo número de jogos em relação ao Verdão.

Já o Flamengo atual, apesar de também estar a sete pontos do líder (São Paulo), possui um jogo a menos na tabela (que será contra o Grêmio, fora de casa).

De acordo com o matemático Tristão Garcia, do site “Infobola”, o Flamengo tem apenas 5% de chance de conquistar o título do Brasileirão nesta temporada. Ou seja, os números podem ser extraídos através de um viés positivo ou negativo.

Flamengo está em quarto lugar (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

O fato é que o Flamengo de Ceni, hoje na quarta colocação, precisa recuperar o bom futebol para catapultar o aproveitamento com o treinador (só de 44.4%) e seguir sonhando com a taça. E o próximo desafio visando a “virada” será contra o Goiás, na próxima segunda (18), no Serrinha e pela 30ª rodada do Brasileirão.

A SEQUÊNCIA DO FLA ATÉ O FIM DO BRASILEIRO



18/01 – Goiás x Flamengo – Serrinha

21/01 – Flamengo x Palmeiras – Mané Garrincha

24/01 – Athletico-PR x Flamengo – Arena da Baixada

28/01 – Grêmio x Flamengo – Arena do Grêmio (jogo atrasado da 23ª rodada)

02/02 – Sport x Flamengo – Ilha do Retiro

07/02 – Flamengo x Vasco – Maracanã

13/02 – Red Bull Bragantino x Flamengo – Nabi Abi Chedid

​17/02 – Flamengo x Corinthians – Maracanã

​21/02 – Flamengo x Internacional – Maracanã

​24/02 – São Paulo x Flamengo – Morumbi