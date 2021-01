Da Pipoca ao Camarote: sisters do ‘BBB20’ comentam oportunidades que o reality trouxe | Famosos

Porém, muita coisa muda na vida dos participantes quando eles deixam a casa mais vigiada do país. Talentos são conhecidos e carreiras podem ser alavancadas. Confira o que as ex-sisters do Grupo Pipoca Thelma, Marcela, Gizelly e Flay comentam sobre esse novo momento de vida após o reality.

2 de 5 Thelma Assis foi a grande campeã do BBB20 e viu sua vida mudar após o reality — Foto: Reprodução Thelma Assis foi a grande campeã do BBB20 e viu sua vida mudar após o reality — Foto: Reprodução

Desde a sua saída do programa, a campeã do BBB20 ganhou um quadro para falar sobre saúde no “É de Casa” e já foi convidada para participar de programas como o “Encontro com Fátima Bernardes”. Thelma conquistou seu espaço como influenciadora digital e suas postagens ganham notoriedade nas redes.

“O BBB foi uma experiência muito importante e um novo divisor de águas. A voz que o público me deu aqui fora, através dos meus posicionamentos lá dentro, permitiu que eu chegasse a lugares que sempre sonhei estar. Muito mais do que nas capas de revista, hoje posso aliar meu papel como médica anestesiologista ao de comunicadora, levando informação de qualidade para os meus seguidores”, aponta Thelma.

3 de 5 Marcela McGowan atualmente apresenta um programa sobre sexualidade feminina, além de tocar outros projetos — Foto: Reprodução/Instagram Marcela McGowan atualmente apresenta um programa sobre sexualidade feminina, além de tocar outros projetos — Foto: Reprodução/Instagram

A médica ginecologista obstetra, formada em sexualidade humana e terapia sexual, começou a ganhar seguidores em suas redes sociais ainda no confinamento e logo acumulou milhões de fãs. Atualmente, é referência quando o assunto é sexualidade feminina. Marcela ministra cursos sobre o tema e apresenta o programa “Prazer Feminino”, do GNT, ao lado de Karol Conka.

“Eu não tinha noção que teria tantos seguidores e tantas oportunidades. É um presente muito especial e que garantiu a chance de levar meu trabalho e informações importantes pra muitas mulheres. Tento trazer conteúdos que acho relevantes para o meu perfil e isso acaba atraindo as pessoas. Ter fãs é maravilhoso. O carinho e apoio deles é essencial”, relata Marcela.

Marcela também tem uma linha de joias com sua assinatura e faz diversas campanhas publicitárias. Ao Gshow, revela o desejo de voltar à rotina de obstetra que tinha antes do programa, mas sem deixar o que conquistou para trás.

“A coisa que mais sinto falta é do trabalho, principalmente os partos. Esse ano quero entender como voltar aos poucos minha rotina”, complementa.

4 de 5 Gizelly Bicalho virou repórter e conduz projetos, um deles voltado para o fim do ciclo da violência contra mulheres — Foto: Reprodução/Instagram Gizelly Bicalho virou repórter e conduz projetos, um deles voltado para o fim do ciclo da violência contra mulheres — Foto: Reprodução/Instagram

A advogada criminalista seguiu a profissão após sair do programa e expandiu a carreia. Além de campanhas publicitárias, a ex-sister atua como repórter no programa de entretenimento “Em Movimento” da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo. Na atração, apresenta assuntos que vão de viagens à receitas gastronômicas. Ela fala que ficou surpresa com tantas oportunidades e com o carinho do público:

“Não imaginava (a fama intensa), mas queria muito. Eu fiz inscrição, me escolheram e quis fazer valer cada minuto lá dentro. Mas não esperava que, quando saísse, seria essa loucura boa. Meus fãs são tudo. Eles são mega engajados em tudo o que eu faço, maravilhosos, meus furacões”.

Gigi Furacão, como foi apelidada carinhosamente durante o confinamento, conduz três projetos sociais: um deles voltados para ajudar mulheres e o outro, ligado a instituições de caridade. Ao lado de Marcela, Gizelly também encabeça um projeto que visa a conscientização e o fim do ciclo da violência contra mulheres.

5 de 5 Flayslane já gravou músicas com Lucas Lucco e Jerry Smith — Foto: Divulgação/Ari Prensa Flayslane já gravou músicas com Lucas Lucco e Jerry Smith — Foto: Divulgação/Ari Prensa

Antes de entrar no BBB20, Flayslane já tinha admiradores por conta do trabalho como cantora na Paraíba. Quando saiu do programa, tinha alcançado visibilidade nacional e ganhou projeção ao investir pesado na carreira musical solo.

“Em meio à pandemia não estou podendo exercer o meu trabalho nos palcos, que é a minha maior alegria. Então, ganho dinheiro com a minha influência nas redes sociais e invisto nos meus projetos musicais. Hoje posso dar conforto para a minha família e garantir um futuro para o meu filho. Essa é a minha maior vitória”, comemora.

Com Lucas Lucco, Flay lançou a música “Dois Vagabundos”. Jerry Smith também foi sua dupla em um hit, que já tem mais de 3 milhões de streaming. E Flay já avisou: pretende levar investir na carreira internacional.

BBB21: confira o horário em que serão divulgados os novos participantes nesta terça, 19/1

Quiz BBB: quem é você na contagem regressiva para o BBB21?