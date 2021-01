Dadá Coelho decide processar shopping do Rio de Janeiro após ter celular furtado · .

Dadá Coelho decidiu processar um shopping do Rio de Janeiro após ter tido seu celular furtado em um quiosque de vinho. Segundo a comediante, o Fashion Mall não quis ceder as imagens de câmeras de segurança que flagraram um casal pegando o aparelho em um momento de distração.

Em entrevista à revista Veja, Dadá disse que se distraiu durante 30 segundos. “Virei para pegar uma garrafa e, quando fui pegá-lo de volta, já não estava mais lá. Tinham levado”, relatou a integrante do humorístico A Culpa É da Carlota, programa do Comedy Central.

A mulher de Paulo Betti ainda declarou ter procurado os seguranças do shopping e disse que os profissionais alegaram ser comum o furto de celulares dentro do centro comercial.

Os funcionários ainda teriam falado que a empresa, que integra o grupo Saphyr, estaria ciente de que uma quadrilha estrangeira tem aplicado golpes nos clientes do shopping.

De acordo com a reportagem da Veja, as câmeras mostram um casal de golpistas. Enquanto uma mulher pede informações à vendedora do quiosque de vinhos, um homem surrupia o celular de Dadá Coelho. E os dois saem andando tranquilamente.

A atriz, agora, pretende processar o shopping, que se recusa a lhe repassar as imagens, e também o quiosque de vinhos onde o celular foi furtado.

Procurado pelo ., o Fashion Mall respondeu, em nota, que lamenta o ocorrido com Dadá, afirmou tentar manter um ambiente seguro, além de se colocar à disposição das autoridades oficiais para investigar o caso.

“O shopping center lamenta este episódio de furto. Segurança é prioridade para o empreendimento, que mantém equipes treinadas, monitoramento e tecnologias para garantir a segurança de clientes, lojistas e funcionários. O shopping center está à disposição das autoridades para ajudar nas investigações”, disse o centro comercial por meio de sua assessoria de imprensa.

A reportagem tentou falar com Dadá Coelho para confirmar se houve a abertura de um boletim de ocorrência, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Confira os Stories de Dadá Coelho sobre o furto: