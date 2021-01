D’Alessandro é anunciado como novo reforço do Nacional

Acabou a novela! D’Alessandro é o novo jogador do Nacional, do Uruguai. O meia foi anunciado pelas redes sociais do clube nesta segunda-feira.

A última equipe que o meia defendeu foi o Internacional. No clube gaúcho, venceu diversos títulos e entrou para a galeria dos maiores ídolos dentro do Beira-Rio.

No entanto, apesar de toda a história do craque, o Inter não quis renovar o contrato do experiente jogador. Com isso, D’Ale se despediu antes de virar o ano e disse que iria buscar um novo clube.

Agora no Nacional, ele chega para vestir a camisa 10. Em um vídeo divulgado pelo Nacional, D’Ale fez um discurso prometendo muita dedicação e elogiando a torcida.

“Depois de 12 anos no Brasil, minha história deve seguir. Encontrei um novo desafio, sabia que deveria ir para um clube cheio de glórias. E assim será. Serei jogador em 2021 do Nacional. Três títulos da Libertadores e do mundo. Time com mais de 100 anos, no estádio que começou a hitória dos mundiais, uma torcida fantástica. Esse será o meu novo capítulo, cumprir outro sonho profissional, com respeito e dedicação ao maior time do Uruguai”, disse D’Ale.

“Cumpliré un sueño profesional y lo daré todo. Con respeto, compromiso y dedicación para hacer todavía más grande al Decano del fútbol uruguayo” – Andrés D’Alessandro

¡Bienvenido a casa @dale10! #DaleBolso#Dale10EnNacional pic.twitter.com/4beRvMfDLS — Nacional (@Nacional) January 4, 2021

Aos 39 anos, o argentino vem de uma temporada de 40 jogos pelo Inter. D’Alessandro anotou três gols.