D’Alessandro é anunciado e reforça a equipe do Nacional

Após fazer história vestindo a camisa do Internacional por 12 anos, o meia D’Alessandro deixou o Beira-Rio no final do ano passado. O Nacional do Uruguai anunciou nas redes oficias do clube, nesta segunda-feira, que agora será a casa do argentino.

Em vídeo divulgado no Twitter do clube, D’Ale destacou a grandeza do Nacional e diz ser um sonho: “Vou cumprir um sonho profissional e vou me entregar ao máximo. Com respeito, compromisso e dedicação para manter o Decano como o maior do futebol uruguaio”.