Daniel Adjuto assume o Live CNN após saída de Phelipe Siani do jornalismo · .

A CNN Brasil oficializou nesta quinta-feira (21) a mudança no comando do Live CNN. Daniel Adjuto assume a função de apresentador fixo do matinal ao lado de Marcela Rahal. A dança das cadeiras acontece após a decisão de Phelipe Siani de sair do jornalismo para se dedicar ao departamento de “soft news” (notícias leves, em tradução livre), área de entretenimento do canal.

Adjuto já vinha substituindo o colega desde dezembro e estava ciente de que poderia ser efetivado no noticiário a qualquer momento. Contratado em novembro de 2019, antes mesmo da estreia do canal de notícias, o ex-SBT já participou dos telejornais direto de Brasília. Após sua transferência para São Paulo, ele ancorou os programas Visão CNN, Expresso CNN, CNN 360, Jornal da CNN e o próprio Live CNN.

A CNN Brasil também confirmou, em nota enviada à impresa, a transferência de departamento de Phelipe Siani. O jornalista passa a se dedicar a um novo projeto no canal na linha de “soft news”, área da qual já fazem parte Evaristo Costa, Gabriela Prioli, André Mifano e Mari Palma, namorada de Siani.

O ex-Globo já havia manifestado seu descontentamento com o Live CNN em diversas ocasiões a amigos próximos. Ele e Mari Palma haviam traçado um planejamento diferente para o telejornal durante o processo de criação. O casal queria aplicar uma pegada mais pop e jovem, e uma linguagem parecida com a do Estúdio i, da GloboNews. Mas como a CNN estreou no início da pandemia, o programa se tornou um telejornal convencional.

Mari foi a primeira a pedir dispensa e ganhou o talk show CNN Tonight, que comanda ao lado de Gabriela Prioli e Leandro Karnal. Agora foi a vez do jornalista dar adeus ao noticiário e migrar para a outra área. Por não mais fazer parte do jornalismo, ele poderá atuar em campanhas publicitárias nas redes sociais e também na televisão.

Phelipe apresentou seu novo projeto à direção do canal, que recebeu a ideia com entusiasmo. Todos os detalhes ainda são mantidos sob sigilo, mas ele pretende correr contra o tempo para colocar no ar o quanto antes.