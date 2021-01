Daniel Alves reconhece ‘dia para esquecer e ficar p…’ após derrota do São Paulo

Poderia ter sido pior, mas derrota para o Red Bull Bragantino deixou marcas no São Paulo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Após sofrer quatro gols ainda no primeiro tempo, o Tricolor acabou superado por 4 a 2 em Bragança Paulista, em jogo marcado pelo bate-bota entre o técnico Fernando Diniz e o volante Tchê Tchê.

Um dos líderes do elenco, Daniel Alves usou as redes sociais após a partida para dar um ‘desabafo’ sobre a situação. Reconhecendo a frustração no texto, o camisa 10 disse que o momento é de união.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Dia para esquecer, para ficar chateado, para ficar P…. ou o que quiser….mas seguimos juntos. Não existe outro caminho que continuar tentando, caindo, levantando, más sempre juntos continuando”, escreveu o jogador no Instagram.

Durante a partida, uma cena chamou a atenção. Diniz se envolveu em uma discussão com Tchê Tchê, ainda no primeiro tempo. “Tem que jogar, cara**! Seu ingrato do cara***! Seu perninha do cara***! Mascaradinho, vai se fu**!”, disparou o técnico.

Em conversa com jornalistas após o fim da partida, o treinador foi breve na sua explicação sobre o incidente, e afirmou que será tratado internamente.

“Coisa de jogo. Tenho um jeito de cobrar que todo mundo conhece, ele principalmente, e a gente vai resolver internamente”.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Mesmo com a derrota fora de casa, o São Paulo mantém a distância de sete pontos para Flamengo e Atlético-MG, principalmente após o time carioca também ser sofrido um revés na rodada, após cair para o rival Fluminense por 2 a 1, de virada.

O time do Morumbi, no entanto, agora tem uma partida mais em relação aos dois adversários mais próximos na briga pela liderança do Brasileirão. Após a derrota da quarta-feira, o Tricolor volta a campo no domingo (10), quando encara o Santos, na Vila Belmiro.