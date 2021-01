Danilo Barcelos admite desempenho fraco do Fluminense

O Fluminense foi a campo nesta quarta-feira, diante do Corinthians, buscando se aproximar do G6 do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Tricolor carioca foi goleado pelo Timão e viu o adversário encostar na classificação. Após partida, o lateral esquerdo Danilo Barcelos lamentou a má atuação da equipe.

“Sem clichê. Temos que ter um pouco de vergonha na cara pelo que aconteceu hoje”, disse.

Apesar da derrota vergonhosa, Danilo Barcelos lembrou que o Fluminense tem pouco tempo para se recuperar da goleada.

“Temos mais uma jogo no sábado. Temos que passar a pensar nesta partida e tentar melhorar para buscar a vitória”, declarou.

O Fluminense vai em busca da recuperação contra o Sport, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no sábado, às 19h (de Brasília).