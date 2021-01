Danilo celebra chance de jogar no Maracanã pela primeira vez como profissional do Palmeiras

O Palmeiras realizou mais uma etapa de sua preparação para a final da Libertadores nesta sexta. Além do último treinamento, o elenco alviverde fez o reconhecimento do gramado do Maracanã, palco da decisão.

O momento foi bastante especial para o volante Danilo, que nunca jogou no principal estádio do Brasil pelo time profissional do Palestra. O jogador falou sobre a sensação e celebrou a oportunidade de disputar a finalíssima no Maraca.

“Muito feliz de estar pisando pela primeira vez no Maracanã. Mais feliz ainda que estou disputando minha primeira final como profissional, e logo uma final de Libertadores no Maraca, estádio em que nunca joguei”, declarou à TV Palmeiras.

“Meus familiares estão felizes com minhas conquistas, principalmente agora, entrando no estádio em que tantos ídolos jogaram. Graças a Deus pude entrar no campo, tocar no gramado e olhar ao redor. Hoje (sexta) à noite já vai passar um filme na cabeça e amanhã (sábado) também. Mas o importante mesmo vai ser quando acabar e a gente gritar ‘campeão’, aí sim vou ficar bastante feliz com o título da Libertadores”, acrescentou.

A final entre Palmeiras e Santos será disputada neste sábado, às 17 horas (de Brasília). O Verdão busca seu segundo título da competição continental, enquanto o Peixe almeja sua quarta taça.