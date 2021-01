Danilo dá perdido em Alma e transa com Ritinha na areia da praia · .

Danilo (Alexandre Borges) conseguirá dar uma escapada de Alma (Marieta Severo) e se esbaldará com Ritinha (Juliana Paes) em cenas de Laços de Família. O cafajeste levará a empregada para jantar e dançar, e os dois terminarão a noite cheios de fogo, transando numa praia.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, o bon vivant finalmente vai convencer a personagem de Juliana Paes a sair com ele, como amantes, fora do ambiente de trabalho dela.

Danilo levará Ritinha para uma casa noturna onde se dança tango, e ela ficará encantada ao ver os bailarinos. “Tô achando tudo lindo”, dirá a moça. “E a nossa noite ainda nem começou”, falará o malandro.

Os dois dançarão juntos, e a empregada falará que o patrão é até mais bonito do que Romeu (Paulo Zulu) e que sempre gostou dele. Danilo reclamará que ela sempre fez jogo duro. “Ah, seu Danilo, eu sou uma moça direita”, dirá Ritinha. “Eu sei. E eu vou te tratar como você merece”, prometerá o playboy, antes de beijá-la.

O marido de Alma ainda levará a personagem de Juliana Paes para uma praia, em que não haverá ninguém por perto. “Ai, seu Danilo, eu tenho um pouco de medo”, confessará a jovem. “Medo? Medo de mim? Mas eu sou tão carinhoso, tão bonzinho. Você nunca conheceu homem mais carinhoso do que eu, viu?”, afirmará ele.

Os dois sairão correndo pela praia e entrarão no mar, de roupa. Ao saírem da água, eles se deitarão na areia e transarão ali mesmo.

