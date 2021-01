Danilo faz golaço, Ramsey e Cristiano Ronaldo completam, e Juventus vence o Sassuolo com 1 a mais em campo; Dybala sai machucado

E a Juventus segue imparável no Campeonato Italiano. Neste domingo (10), no Allianz Stadium em duelo válido pela 17ª rodada da competição, a Velha Senhora venceu o Sassuolo por 3 a 1 e subiu para 4º na tabela. Destaque para o primeiro gol do jogo, marcado pelo brasileiro Danilo.

A primeira boa chegada do jogo foi da Juve. Aos 7 minutos da primeira etapa, Dybala ficou com a sobra em cobrança de escanteio, cruzou na área para Cristiano Ronaldo, que cabeceou com perigo, mas a bola foi por cima do gol.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Aos 10 minutos, foi a vez do lateral-esquerdo Frabotta levar perigo à meta defendida por Consigli. O defender arriscou chute de fora da área, a bola pegou força, mas foi mais uma vez por cima do gol.

E a Velha Senhora teve um segundo adversário em campo ainda no primeiro tempo: os problemas físicos. Aos 18 minutos, McKennie foi substituído para a entrada de Ramsey, enquanto aos 42 minutos quem foi embora foi Dybala, que deu lugar a Kulusevski. O camisa 10 argentino sentiu um problema na perna esquerda.

Já aos 45 minutos, o Sassuolo viu Obiang ser expulso após entrada dura em Chiesa. O cartão vermelho direto foi mostrado ao meio-campista após o árbitro consultar o monitor do VAR.

Aos 49, a Juve desperdiçou a sua grande chance no 1º tempo. Consigli saiu mal do gol, Ramsey acionou Kulusevski pela esquerda, o sueco dominou a bola dentro da área, apenas com dois zagueiros do Sassuolo defendendo a meta, mas mandou para fora.

O placar só foi aberto no Allianz Stadium na etapa final. Logo aos 5 minutos, após a defesa do Sassuolo afastar tentativa de passe de Rabiot para Cristiano Ronaldo, Danilo aproveitou a sobra, chegou pela intermediária e soltou uma bomba, marcando um golaço para a Juventus.

Os donos da casa, porém, tiveram pouco tempo para comemorar. Isso por sete minutos mais tarde, aos 12, o Sassuolo empatou a partida com Defrel, que aproveitou bobeada da defesa da Juve para igualar o marcador.

Aos 25 minutos, Cristiano Ronaldo arriscou chute de fora da área, mas parou em Consigli que fez defesa fácil do remate do gajo.

Três minutos depois, CR7 voltou a aparecer. O camisa 7 recebeu pela esquerda de Kulusevski, arriscou de primeira, no canto de Consigli, mas o goleiro do Sassuolo fez grande defesa.

Aos 36 minutos, Ramsey recebeu cruzamento rasteiro de Frabotta na área e só precisou escorar para o gol para recolocar a Juve na frente no placar.

10 minutos mais tarde, Cristiano Ronaldo também deixou o seu e deu números finais à partida, vencida por 3 a 1.

Com o resultado, a Juventus venceu mais uma no Italiano, após vitória emblemática por 3 a 1 sobre o Milan, no San Siro, na rodada passada. O clube de Andrea Pirlo segue é 4º na tabela, agora com 33 pontos.

Já o Sassuolo, com os mesmos 29 pontos pontos, segue em 7º lugar na tabela.

Cristiano Ronaldo durante o confronto com o Sassuolo, pelo Campeonato Italiano Getty Images

Juventus 3 x 1 Sassuolo

GOLS: Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo (Juventus) Defrel (Sassuolo)

JUVENTUS Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral e Frabotta; Chiesa (Bernardeschi), Arthur, Bentancur (Rabiot) e McKennie (Ramsey e Morata); Dybala (Kulusevski) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Andrea Pirlo

SASSUOLO: Consigli; Muldur (Oddei), Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli, Defrel, Duricic (Maxime López) e Traorè; Caputo (Toljan). Técnico: Roberto De Zerbi

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Classificação

Juventus: 4º lugar, com 33 pontos

Sassuolo: 7º lugar, com 29 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Quarta-feira, 13/01, às 16h45* – Juventus x Genoa – Italiano

Quinta-feira, 14/01, às 13h30* – Sassuolo x SPAL – Italiano

*horário de Brasília