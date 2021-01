Danilo Pereira relata perda de esperança após chegada de Haller

Um dos líderes do Campeonato Holandês, o Ajax possui o melhor ataque da competição, com 57 gols marcados em 16 jogos disputados ao longo da temporada.

Neste domingo (17), o time tem duelo importante contra o Feyenoord, com a chance de se isolar no topo. A ESPN e o ESPN App transmitem o duelo ao vivo e com exclusividade às 12h45 (Brasília).

Mas, mesmo com o melhor ataque, o time foi até o mercado, pagou 25 milhões de euros ao West Ham e trouxe Sebastien Haller para o setor. Em sua primeira partida, no meio de semana, o francês já marcou seu primeiro gol.

Esta transferência, porém, atrapalhou os planos do brasileiro Danilo Pereira. Com contrato até o final de 2022 e emprestado ao Twente na atual temporada, o brasileiro disse, em entrevista à ESPN da Holanda, que perdeu as esperanças de um retorno com a nova contratação.

Erik ten Hag, durante entrevista coletiva pelo Ajax Getty Images

“Parece que agora será um pouco difícil. Para mim, eu não estou tão feliz, porque eu perdi um pouco de esperança. Me disseram que, se eu fizesse uma temporada muito boa aqui (no Twente), e mostrasse a eles, eu poderia ser o principal atacante deles (Ajax)”, avaliou.

Dentro do Holandês, com 11 gols marcados, Danilo é um dos principais marcadores da temporada, atrás somente de Giorgos Giakoumakis, do VVV-Venlo, que marcou 16 vezes.

O brasileiro celebra o momento e se vê mudando de patamar com essa temporada. “Eu sou o artilheiro, é um bom trabalho que estou fazendo, estou orgulhoso de mim. Esse é meu trabalho, se o Ajax quer grandes jogadores, então vai contratá-los”, disse.