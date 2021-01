Datena dispensa funcionário ao vivo por causa de mulher com Covid-19 · .

José Luiz Datena dispensou ao vivo nesta quarta-feira (13) um funcionário da Band identificado como Vando. O apresentador do Brasil Urgente autorizou o colaborador a ir para casa e cuidar da mulher caso ela ainda esteja doente. Ele tinha sido afastado depois que a mulher esteve com suspeita de Covid-19 e retornou recentemente.

“Se o Vando estiver com a esposa dele doente, eu não sou médico da Band, mas ele está autorizado a ir para casa, em que pese o programa não ser o mesmo sem ele aqui. Vale a saúde”, justificou o âncora do Brasil Urgente.

“Se a mulher dele está com algum problema de saúde, o Vando pode levantar daí agora, com a minha autorização e com certeza com a autorização do médico da Band e do Rodolfo Schneider [diretor de Jornalismo do Grupo Bandeirantes], que está aqui no operacional como diretor-executivo, e ir embora”, reforçou o jornalista, que salientou que a “a saúde vem em primeiro lugar”.

Datena indicou que o pedido para o colaborador ir para a casa cuidar da mulher está ligado a uma conduta coerente em relação ao que o programa tem propagado sobre os cuidados com o coronavírus.

“Se não tiver ninguém para colocar no lugar dele, não coloca ninguém. Será que vamos falar uma coisa aqui e fazer outra fora do ar? Eu não mando nada aqui, mas é isso que eu quero. Que fique bem claro. Em primeiro lugar está a saúde da família, da esposa, dos filhos. Pode sair correndo já”, concluiu o comunicador.

Não foi a primeira vez que Datena dispensou um funcionário por conta da Covid-19. Em novembro do ano passado, o apresentador pediu ao vivo para o repórter Lucas Martins encerrar seu expediente por ter tido contato com um motorista da emissora que havia sido diagnosticado com a doença.

“Pelos protocolos da saúde, você não pode continuar trabalhando. É o procedimento natural. A preocupação com a sua saúde é maior que qualquer outra coisa”, disse ele na ocasião.

Assista ao momento no Brasil Urgente desta quarta (13):