De A Fazenda para a vida? Mariano pede Jakelyne em namoro no Ano-Novo · .

Mariano e Jakelyne Oliveira estão oficialmente namorando. O cantor aproveitou a virada de ano e pediu a miss Brasil em namoro nos primeiros segundos de 2021. O casal, que se conheceu em A Fazenda 12, passou a noite de Ano-Novo em Florianópolis, Santa Catarina, com amigos. “2021 namorando!”, comemorou ela.

Segundo Jakelyne, o pedido aconteceu logo que acabou a contagem regressiva para a meia-noite. “Ele esperou o cinco, quatro, três, dois, um para falar: ‘Quer namorar comigo?'”, contou ela, em vídeo feito por um dos amigos que estava com eles. “Então é isso, gente”, completou.

“O que eu sou seu?”, perguntou Mariano. “Namoradis”, respondeu Jakelyne, dando risada, brincando com o modo com que o sertanejo costumava trocar o fim das palavras dentro do confinamento.

Durante o reality rural, Mariano sempre desconversava quando o assunto era a relação fora da casa. O cantor deixava claro que não sabia se iria continuar, porque quando acabasse, a rotina seria diferente e cada um teria sua vida para cuidar. No entanto, ele não conseguiu desgrudar da modelo e já conheceu até sua família.

Em êxtase com o novo status, Jakelyne começou a treinar para chamá-lo sempre de namorado. “Gente, vocês viram meu namorado? Cadê o meu namorado? Chama o meu namorado, por favor?”, se empolgou ela, enquanto Mariano ria da situação.

Confira:

Pedido de namoro eu fui eu tava 🤧😍😍😍❤️ pic.twitter.com/z8LVPkMJne

— Ely,Malyne/ Lury🏹🍼🗝 🎙️👑🍿🥣 🧲💚🧲📦💥🎨🍸 (@Ely46252428) January 1, 2021

Biel e Tays

Outro casal que não tinha planos de continuar junto após A Fazenda 12, também passou a virada em clima de romance, mas sem pedido de namoro –por enquanto. Biel e Tays Reis tiveram uma relação de idas e vindas dentro do confinamento, com o funkeiro assegurando que não estava apaixonado e não buscava nenhum tipo de envolvimento amoroso.

Sempre que ouvia isso, a baiana, apaixonada, caía no choro e achava melhor acabar com tudo de vez, mas acabava voltando poucos dias depois. Após o fim do reality, Tays foi com Biel para Lorena, interior de São Paulo. Lá eles passaram o Ano-Novo com a família do cantor, que publicou um vídeo com a primeira “sarrada” de 2021.

Confira:

Quantos RT a primeira sarrada de 2021 merece? 😂😍💙 @eutaysreispic.twitter.com/4hBHbGbpuc

— F Ê N I X 🦅 (@Biel) January 1, 2021

Selfissa

Ao lado de Lipe Ribeiro, Yá Burihan, Lidi Lisboa e mais alguns amigos, Lucas Selfie e Raissa Barbosa também passaram o Ano-Novo juntos. O casal se encontrou na quinta-feira (31) em São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte, em uma casa alugada pelo grupo.

O casal não se desgrudou desde a eliminação da vice-miss Bumbum em A Fazenda 12. Selfie havia avisado que nunca teve uma namorada e não seria dentro de um reality show que iria começar um relacionamento.

No entanto, isso não saiu como ele esperava. Os dois já tiveram até uma briga de namorados por uma crise de ciúme de Raissa, e a reconciliação aconteceu em uma live feita por Marcos Mion, mediando a situação.