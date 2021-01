De Bruyne se lesiona e ficará fora dos gramados de duas a três semanas

A previsão de recuperação para Kevin De Bruyne voltar a jogar pelo Manchester City é de duas à três semanas. Após se machucar na partida desta quarta-feira contra o Aston Villa, a expectativa é que o meia retorne para o jogo contra o Liverpool, mas as chances são baixas.

Kevin De Bruyne se lesiona e desfalcará o City entre duas e três semanas

Foi diagnosticado um pequeno estiramento na coxa, que fez com que o belga saísse durante o segundo tempo do jogo contra o Villa, que acabou em vitória por 2 a 0 para o City.

A partida contra o Liverpool será dia 7 de fevereiro, em Anfield, e pode valer muito para as pretensões do time no campeonato. Já é certo que o meia perderá os jogos contra Cheltenham Town, West Bromwich, Sheffield United e Burnley. O meia tem, nesse Campeonato Inglês, três gols e dez assistências.