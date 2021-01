De dilúvio a torre de Babel, Gênesis acerta nos efeitos especiais? Vote na enquete · .

Os efeitos especiais se firmaram como um dos principais trunfos de Gênesis para incomodar a Globo no horário nobre. Com o jardim do Éden gerado por computação gráfica, e o fruto proibido criado artificialmente, a Record bateu de frente até com produtos tradicionais da concorrente, como o Jornal Nacional –e cenas como o dilúvio e a destruição da torre de Babel dão fôlego para a novela “atormentar” ainda mais.

O folhetim de Camilo Pellegrini, Stephanie Ribeiro e Raphaela Castro conseguiu aumentar a audiência na faixa, que já vinha embalada pela reta final de Amor Sem Igual (2019). Uma parte do público realmente colocou a mão no controle remoto e trocou as reprises de Haja Coração e A Força do Querer pela versão “pop” da criação do mundo na Bíblia.

As cores vivas e imagens saídas dos panfletos entregues por testemunhas de Jeová chamaram a atenção nas redes sociais, que também não deixaram os efeitos da primeira fase passarem ilesos. Um dos mais polêmicos foi a transformação da cobra que convenceu Eva (Juliana Boller) a desobedecer a Deus. O animal foi de uma iguana amarelada a um monstro rastejante.

Entre críticas e piadas, a estratégia de atiçar os telespectadores com uma parte visual mais caprichada não é necessariamente nova na Record. Os Dez Mandamentos (2015), por exemplo, conseguiu prender a atenção das pessoas com o burburinho em torno das dez pragas do Egito –um processo que levou semanas até ser concluído.

Por outro lado, Apocalipse (2017) também prometeu efeitos arrebatadores, com o perdão do trocadilho, mas não obteve o mesmo êxito do primeiro folhetim de Vivian de Oliveira. A novela enfrentou uma concorrência muito mais acirrada do que a antecessora ao enfrentar a virada de Clara (Bianca Bin) em O Outro Lado do Paraíso (2017).

Cobra antes de ser amaldiçoada em Gênesis

Gênesis, porém, encontra a mesma “tempestade perfeita” da história de Moisés (Guilherme Winter), que teve a vida facilitada por Babilônia (2015). Com o espectador cansado de reprises na Globo, a produção conseguiu manter os bons índices da estreia e atravancar o canal carioca até mesmo com um compacto de melhores momentos exibido no sábado.

Ao contrário de Os Dez Mandamentos, a novela atual não tem tantos grandes acontecimentos à sua espera ao longo dos oito meses no ar. Após a queda da torre de Babel na próxima semana, a Record só contará com mais um evento épico na destruição de Sodoma e Gomorra na sua quinta fase, a Jornada de Abraão –um hiato que pode dispersar o público.

