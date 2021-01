De férias da TV, Marina Ruy Barbosa vai fazer série picante do Globoplay; saiba qual · .

Marina Ruy Barbosa curte suas férias da TV, mas já tem trabalho engatado no Globoplay. Ela foi convidada para estrelar a série Paraíso Perdido, que será baseada na obra de Nelson Rodrigues. George Moura e Sergio Goldenberg trabalham no roteiro livremente inspirado em quatro peças picantes do autor.

A atriz teve seu contrato renovado com a Globo no final de 2020 por mais três anos. Ela recebeu convites para fazer novelas, mas optou por descansar a imagem e se dedicar mais aos estudos e ao seu lado empresária.

A série que ela deve rodar nos próximos meses terá 50 capítulos. Os autores estão adaptando as histórias das peças A mulher Sem Pecado, Toda Nudez Será Castigada, Bonitinha, Mas Ordinária e Os Sete Gatinhos para criar uma trama contemporânea.

José Luiz Villamarim foi escalado para dirigir o projeto, mas ele assumiu um cargo executivo e agora lidera a Dramaturgia da emissora no lugar de Silvio de Abreu. O último trabalho de Moura, Goldenberg e Villamarim foi novela das onze Onde Nascem Os Fortes (2018).

A colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, publicou informações sobre a série neste sábado (9), mas a escalação de Marina para protagonizar a história já tinha sido noticiada pela jornalista Carla Bittencourt, do jornal Extra.

A última novela da ruiva foi exibida até maio de 2019, O Sétimo Guaridão. Ela tinha acertado um ano sabático com a Globo porque vinha emendando um papel atrás do outro nos últimos anos.

Depois da novela de Aguinaldo Silva, a atriz só deu as caras na TV em uma participação especial que fez em Bom Sucesso (2019). Apesar disso, ela passou parte de 2020 sendo vista na faixa das 19h como Eliza na reprise de Totalmente Demais (2015).