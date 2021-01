De Ligt é testa positivo para covid-19 e desfalca Juventus contra o Sassuolo

Em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira, a Juventus anunciou que o zagueiro holandês Matthijs De Ligt testou positivo para covid-19. O clube também informou que o defensor já está em isolamento, cumprindo os protocolos de saúde impostos pelas autoridades italianas.

O caso de De Ligt é o terceiro de um jogador da equipe de Turim diagnosticado com o vírus nesta semana. Anteriormente, o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro e o meia colombiano Juan Cuadrado também testaram positivo para a doença e foram baixas na vitória contra o Milan, na última quarta-feira.

De Ligt é titular absoluto do técnico Andrea Pirlo e iniciou os últimos 12 jogos da Juventus. Por conta da infecção por coronavírus, o zagueiro será desfalque diante do Sassuolo, nesta domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.

Atual eneacampeã, a Juventus está na quarta colocação da Serie A, com 30 pontos conquistados após 15 partidas disputadas. O líder Milan possui 37 pontos, mas realizou um jogo a mais.