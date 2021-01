De olho em mercado bilionário, Globo investe pesado em podcasts · .

Depois de iniciar um flerte com o mundo dos podcasts em 2019, a Globo anunciou nesta quinta (21) que vai investir pesado nesse universo a partir de agora. Os programas jornalísticos já existentes ganharão espaço no Globoplay e dividirão os ouvidos do público com novidades de entretenimento, economia, astrologia, aviação e também sobre o BBB21.

Em uma mudança de estratégia, a Globo também vai se aliar a produtores independentes para expandir seu catálogo e aumentar a exposição desses parceiros. A B9, uma das maiores produtoras de conteúdo em áudio do país, já fechou uma aliança com o grupo. Agora, os podcasts Mamilos e Braincast passam a ser promovidos e comercializados com exclusividade pela Globo.

O investimento não é à toa. Segundo Erick Brêtas, responsável pela área de Produtos e Serviços Digitais do Grupo Globo, o mercado de podcasts chegará neste ano a uma receita de quase US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) no ramo publicitário apenas nos Estados Unidos.

“São formatos muito profissionalizados, estão há dez anos num boost [crescimento rápido], num momento muito positivo”, declarou o executivo durante o AudioDay, promovido pela Globo para anunciar suas novidades. O Brasil ainda não está no mesmo nível do mercado americano, mas tem potencial para chegar lá –e a gigante já se prepara para abocanhar uma fatia desse bolo.

“A gente pode imaginar que o Brasil esteja quatro ou cinco anos atrás [em relação aos Estados Unidos], mas está indo nessa direção. E eu estou muito otimista, tanto em receita publicitária quanto na profissionalização [dos podcasts]”, definiu Brêtas.

Presidente-executivo da Globo, Jorge Nóbrega valorizou o potencial do áudio em tudo o que está por vir. “As nossas plataformas de áudio e os serviços que estamos lançando abrem uma enorme avenida para criar em cima disso. Convido todos, produtores de conteúdo, parceiros, marcas, agências porque é impossível ser feliz sozinho, e nós vamos explorar esse potencial do áudio juntos.”

O investimento no som, claro, não significa que a emissora vai colocar o pé no freio com seus projetos de audiovisual. “O podcast entra como um complemento, uma adição às ofertas que a gente faz. A gente quer estar sempre com o consumidor, no contexto dele. Queremos estar com ele no áudio, como estamos no vídeo”, justificou Nóbrega.

reprodução/instagram

Jeska Grecco e Samir Duarte, de O BBB Tá On

De astrologia a investigação

Para conquistar o maior público possível, os novos podcasts da Globo tratarão de assuntos bem variados. A repórter Sonia Bridi, por exemplo, comandará um programa sobre armamentismo no Brasil –inclusive associando atos do presidente Jair Bolsonaro a dois crimes brutais.

Ivan Mizankuk, um ícone da chamada podosfera por seu trabalho no Projetos Humanos –que chamou tanto a atenção pela abordagem do Caso Evandro que o programa virará série documental no Globoplay– assinou um contrato bem amplo com a Globo. Além da quinta temporada de seu podcast, que tratará dos Emasculados de Altamira e já está em pré-produção, ele se integrará ao time de criadores dos Estúdios Globo e desenvolverá projetos para a emissora.

Também vêm aí programas mais leves. O jovem Kaique Brito, que faz sucesso nas redes sociais, vai comandar o Pega Essa Ref, sobre cultura pop. Lito Sousa vai tratar de aviação, Amanda Dias dará dicas de economia de um jeito descontraído, Isabel Mueller e Titi Vidal comandarão o Astrológicas, e um time de seis podcasters gamers vão falar sobre o mundo do eSports, em especial sobre os torneios do fenômeno League of Legends.

O BBB21, que estreia na próxima segunda (25), também ganhou um podcast para chamar de seu. O BBB Tá On estreou nesta quinta (21), com apresentação de Jeska Grecco (do Imagina Juntas) e Samir Duarte (do Um Milkshake Chamado Wanda).

“Vamos falar muita coisa sobre BBB dentro e fora da casa. De jeito leve, bem-humorado, do nosso jeitinho. Toda semana vamos falar sobre paredão, prova do líder”, adianta Jeska.

Quando o reality começar de fato, até o líder da semana vai quebrar um pouco seu isolamento para gravar o podcast. E os eliminados da vez também vão passar pelo O BBB Tá On. “Vai ser uma conversa diferente com esse brother. A gente quer saber sobre a pessoa, quem é ela fora da casa. Podcast leve, muita risada, muita teoria”, promete Duarte.

Segundo Eduardo Schaeffer, diretor de negócios integrados de publicidade, o investimento em podcasts abre um novo leque de opções para as marcas que desejam se associar à Globo. “O ambiente de áudio não concorre, tem essa imensa vantagem. As plataformas permitem que você colabore, conviva. Pode estar tomando banho, dirigindo, meditando… Você consegue fazer uma ligação bastante íntima dos âncoras e das marcas. É isso que as marcas querem, não interferir, mas fazer parte de uma maneira muito fluida.”