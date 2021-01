De olho na Sul-Americana, Willian Maranhão rememora primeiro turno contra São Paulo e espera time ‘maduro’

Vindo de duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Atlético Goianiense enfrenta o São Paulo na tarde deste domingo pela 33 rodada da competição. Em boa fase, Willian Maranhão espera por dificuldades contra o Tricolor paulista e faz questão de lembrar do duelo entre as equipes no primeiro turno.

No dia 7 de outubro de 2020, a equipe comandada por Diniz aplicou um 3 a 0 nos goianienses no Morumbi e iniciou uma boa sequência, que resultou na liderança do campeonato e sete pontos de vantagem na ponta. Hoje, a situação é parecida. O São Paulo passa por um período de crise, enquanto o Dragão atravessa bom momento.

“Tivemos uma derrota no primeiro turno, e, a partir daquele momento, eles reagiram na competição. Acho que nosso time está mais maduro. Não vamos dar chance ao adversário qualificado”, comentou o meio-campista em entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva.



Foto: Divulgação/Atlético-GO

O Atlético ocupa a 13 posição na tabela, com 42 pontos conquistados e, praticamente, livre de qualquer chance de rebaixamento. A ambição do grupo é outra: uma vaga na Copa Sul-Americana. Para isso, uma vitória contra o time do Morumbi será imprensindível.

“É continuar com muita humildade , concretizando de vez a permanência e buscar a Sul-Americana. Eu ainda sonho com a Libertadores, mas nosso objetivo central é a Sula. Degrau a degrau”, completou.