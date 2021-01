De olho no Boca, Cuca deve mandar Santos reserva contra o São Paulo

O técnico Cuca deve escalar um Santos totalmente reserva para o clássico deste domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, no Morumbi. O objetivo do treinador é ter os jogadores titulares descansados na segunda partida da semifinal da Copa Libertadores da América, contra o Boca Juniors, na quarta-feira.

O principal problema para o treinador é a lateral esquerda. Ele não tem Felipe Jonatan (suspenso), nem Wagner Leonardo (com Covid-19). Jean Mota deve ser improvisado pelo setor. Outro desfalque por conta do coronavírus é John. João Paulo volta a ser titular do gol alvinegro.

Uma dúvida está na dupla de zaga, com Laércio, Luiz Felipe e Alex brigando por duas vagas. Alguns dos principais jogadores do time devem ser opção ao menos no banco de reservas.

Um provável Santos terá: João Paulo; Madson, Laércio (Luiz Felipe), Alex, e Jean Mota; Sandry, Jobson e Lucas Lourenço; Arthur Gomes, Bruno Marques e Tailson.