De olho no Palmeiras, Mancini comanda treino tático no Corinthians

O Corinthians está com foco total no clássico de segunda-feira contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Neste sábado, o técnico Vagner Mancini comandou uma atividade no CT Joaquim Grava para ajustar detalhes para o esperado confronto às 19 horas, no Allianz Parque.

Além da atividade tática, os jogadores realizaram um trabalho em campo reduzido. A grande novidade para o elenco é que o meia Ramiro fica à disposição depois de cumprir suspensão na competição nacional.

Em contrapartida, o meia Otero segue em isolamento depois de testar positivo para covid-19. Ele realiza trabalhos propostos pelos preparadores físicos do clube.

O Corinthians ainda realiza um treino neste domingo antes da partida diante do Palmeiras.