Confira um pouco da trajetória histórica do Santos na Copa Libertadores. Liderados por Pelé, o Peixe foi bicampeão da competição continental em 1962 e 1963. Após 48 anos, já com Neymar como protagonista, o clube voltou a conquistar o torneio no Pacaembu. O Santos vai em busca do tetracampeonato da competição em decisão contra o Palmeiras, no próximo sábado, no Maracanã.

Pelé e Neymar já conquistaram a Libertadores pelo Santos (Foto: Ricardo Saibun / Divulgação Santos FC)